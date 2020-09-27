Sergen Yalçın'ın Aboubakar planı

Kartal, İttifak Holding Konyaspor maçının son hazırlığını dün öğle saatlerinde yaparken, Vincent Aboubakar ilk antrenmanına çıktı. Neşesi ile dikkat çeken ve takım arkadaşlarıyla bol bol şakalaşan Kamerunlu futbolcunun, taktik ağırlıklı antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve fizik açıdan hazır durumda olduğu bildirildi.

Teknik Direktör’ın idman öncesi tesislerde özel bir görüşme yaptığı Aboubakar’ı takımla sadece bir çalışmaya çıkması nedeniyle Konya’da ilk 11’de düşünmediği öğrenildi. Cyle Larin ile maça başlamayı planlayan Yalçın, Kamerunlu golcüye ikinci yarıda forma vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Milliyet