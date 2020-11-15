Sergen Yalçın'ı umutlandıran gelişmeler!

Milli aradan sonra Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile kritik bir puan mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş’ta, Fabrice N’Sakala ve Necip Uysal’dan sonra Valentin Rosier’in de maça yetişme şansının bulunduğu belirlendi.

Görev yaptığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla beğeni toplayan Fransız sağ bekin dönüş yolunda olması, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı zorlu randevu öncesi bir hayli umutlandırdı.

Takımda Kovid-19’a ilk yakalanan isimler arasında bulunan Rosier’in evindeki izolasyon süreci devam ediyor. Diğer oyuncuların karantina dönemi de sürüyor. Siyah-beyazlı teknik heyet, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yarın yapılması planlanan ikinci testin sonuçlarına göre hareket edecek. Sonuçların negatif çıkması durumunda kadro planlamasını buna göre yapacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, maça yetişmeleri beklenmeyen Vida ve Welinton’un boşluğunu doldurmaya çalışacak.

N’Sakala ve Necip’in büyük ihtimalle maçta forma giyebileceğini hesaplayan siyah-beyazlı hoca, stoper bölgesinde Josef de Souza’yı düşünüyor. Brezilyalı futbolcunun stoperdeki partneri ise Francisco Montero olacak gibi görünüyor. İspanyol futbolcu, Gaziantep FK maçında yaptığı hatalarla teknik heyetin tepkisini çekse de mecburiyet yüzünden 11’de sahaya çıkabilir.

Bu arada Sergen Yalçın, Rosier’in takıma dönmesi halinde Dorukhan’ı sağ bekte görevlendirmekten de kurtulacak. Form grafiği hızla yükselen milli oyuncu böylece yine orta alanda yer alacak.

Gözü kulağı ikinci testte olan teknik patron Sergen Yalçın’ın yakın çevresine “Evet çok şanssız dönemler yaşıyoruz ama bu durumdan bir çıkış noktası bulmak zorundayız” dediği öğrenildi.

Kaynak: Milliyet