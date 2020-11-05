Sergen Yalçın hedefi belirledi!

Sezona kötü bir başlangıç yapan ancak Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyetlerle yükselişe geçen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılacak karşılaşma ile yeni sayfa açacaklarını belirtti. Gaziantep maçı dahil olmak üzere önlerindeki beş karşılaşmanın adeta erken final olduğunu belirten Sergen Yalçın, “Ligin dibindeki takımlarla zirvede arasında önemli bir puan farkı yok. Bence herkesin şansı eşit düzeyde. Taktiksel farklar ve kadrolar arasındaki kalite farkı kimi zamanlar ortaya çıkıyor” dedi.

Başarılı teknik adam şöyle devam etti: “Yeniden yapılandırmaya giden bir kadromuz var. Her geçen gün kenetleniyoruz ve uyum sorununu atlatıyoruz. Bu haftaki rakibimiz Gaziantep tempolu futbol oynayan, teknik kapasitesi yüksek bir takım. Sistemimizden taviz vermeyerek, fazla risk almadan oynamaya çalışacağız. Ardından Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya karşılaşmaları var. Bu beş rakibimizin kalitesi ortada. Şampiyon olmak istiyorsak bu süreci en az kayıpla kapatmalıyız. Eğer bu beş maçı kazasız belasız atlatabilirsek ligde önümüzü görebiliriz.”

Kaynak: Hürriyet