Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran kararı!

Ligde ilk haftadaki Sivas maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius’un sonrasında ise Ersin’in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki eldivenin 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

2016’da Beylerbeyi’den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalananYuvakuran 1 Süper Lig maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmayan çalışan’ta gençye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin’in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku’nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisi için son kararı yönetim verecek. Siyah beyazlılarda 1 yıl daha kulüple sözleşmesi bulunan Utku yeni sezonda ya kiraya verilecek ya da satılacak.

Kaynak: Hürriyet