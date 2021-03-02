Sergen Yalçın'dan sürpriz transfer görüşmesi!

Süper Lig devleri bir yandan şampiyonluk için çalışmaları sürdürürken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek oyuncular ön plana çıkarken, bu sezon Alanyaspor'da müthiş bir performans gösteren Salih Uçan devlerin radarında.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'dave Galatasaray, transfer için fırsat kollarken, Sergen Yalçın, tecrübeli futbolcu için ilk adımı attı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salin Uçan'ı kadroda görmek istiyor. Başarılı çalıştırıcı, oyuncuyla bir görüşme yaparak bu isteğini Salih'e de iletti.

Galatasaray da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yakından ilgileniyor. İki ekibin de peşinde olduğu Salih henüz kararını vermiş değil. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 29 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. (AKŞAM)