Sergen Yalçın'dan sürpriz karar

Süper Lig’in 31’inci haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısına 3-1 kaybedilen Kayserispor maçının kadrosundan 3 değişiklik yaparak çıktı. Kayserispor maçında ilk 11’de olan Rıdvan, Vida ve Necip'i kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, bu üç oyuncunun yerine Caner Erkin, Roco ve Boyd'u sahaya sürdü. Kaleyi yine Ersin'e emanet eden Yalçın, defansta Gökhan Gönül, Roco ve Ruiz'in yanına Caner Erkin'i koydu.

Kayseri maçında 4-1-4-1 olan dizilişi de değiştiren tecrübeli teknik adam, yeniden 4-2-3-1'e dönerek tek ön libero yerine ikili orta sahada Elneny- Atiba'ya görev verdi. Hücum hattında sağ kanatta Lens ve 10 numarada Diaby ile maça başlayan Yalçın'ın N'Koudou'nun yerine tercih ettiği futbolcu ise Boyd olurken; santraforda her zaman olduğu gibi Burak Yılmaz yer aldı.

Karşılaşmanın ilgi çekici değişikliklerinden birisi Vida'nın yedek kulübesine çekilmesi oldu. Kulüp kaynaklarına göre Vida'nın dinlenme amacıyla yedeğe çekildiği belirtildi. Hırvat stoperin menajeri, 11 milyon TL'lik alacağından dolayı dün siyah-beyazlı kulübe ihtarname çekmişti.

Kaynak: Fanatik