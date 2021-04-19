Sergen Yalçın'dan orta sahada Sivasspor önlemi

Ankaragücü karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle kötü görüntü veren lider Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçına odaklandı. Puan kaybına kesinlikle tahammülü olmayan Teknik Direktör Sergen Yalçın ekibiyle birlikte rakip analizi yaptı ve orta sahayı güçlendirme kararı aldı. Yalçın, ligde 12 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivas karşısında Atiba ve Josef'in yanına Necip veya Dorukhan'ı monte edecek.

Böylece hem rakibin merkezdeki direncini kıracak hem de göbekten gelişebilecek tehlikeli atakların önüne geçilecek. Bu arada Yalçın'ın oyuncularıyla yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kartal'ın hocası, şampiyonluk havasına erken girme gibi bir durumun asla söz konusu olmadığını ve tüm futbolcuların tamamen sahaya konsantre olmalarını istediği belirtildi.

ABOUBAKAR SİVAS’TA 11’DE

Sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Vincent Aboubakar'ın yapılan son kontrollerinde sorun çıkmadı. Kamerunlu forvet, Sivas deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak. Cyle Larin de sol kanattaki yerine geri dönecek. Teknik heyet, 15'er golü bulunan iki futbolcunun yeniden skora katkı yapması bekliyor.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Beşiktaş’ta savunma sıkıntısı dikkat çekiyor. Ligin ikinci devresinin ilk 6 maçında kalesinde 3 gol gören siyah-beyazlılar, sonraki 7 maçta 9 gol yedi. Trabzonspor'dan 2, Antalyaspor'dan 1 gol yedikten sonra tam 4 maç kalesini gole kapatan Beşiktaş defansı, Gaziantep FK maçıyla başlayan periyotta 7 maçın 6'sında kalesini gole kapatamadı ve filelerinde 9 gol gördü. (SKOR)