Sergen Yalçın'dan Ljajic açıklaması

Sergen Yalçın: "sezon başından bu yana antrenman temposunun çok gerisinde ve şu anda maç oynayabilecek seviyede değil. Ljajic çok yetenekli bir futbolcu ama yetenek yetmiyor. Ljajic'in yerine daha hazır durumda oyuncuları tercih ediyoruz ama Ljajic'in de kısa bir süre içerisinde hazır duruma geleceğine ve kendisinden faydalanabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.