Sergen Yalçın'dan hakeme veryansın!

Yalçın, yedek kulübesinden "Hocam bir tane bize de çalacak mısınız? Her pozisyonu Alanyaspor’a veriyorsun. Ayıp ya.” ifadesini kullandı. Maçın seyircisiz olması nedeniyle Yalçın'ın sesi maçı televizyon ekranlarından izleyenlerden de duyuldu.

Ne olmuştu?

Alanyaspor, 24. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içindeki pozisyonuna çıkan elle oynama kararı sonucunda penaltı kazanmıştı. Bakasetas penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

(Fanatik)