Sergen Yalçın'dan genç oyuncuya: Hazır ol Kerem

Sakatlıktan yeni kurtulan ve tedavisi süren Douglas’ı bu maçta yine değerlendirmeyi düşünmeyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın, uzun süredir A Takım’la idmanlara çıkan 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat’tan bu mücadeleye hazır olmasını istediği bildirildi.

Genç oyuncuyla görüşen Yalçın’ın, Malatya karşısında kendisine görev vermeyi planladığını ilettiği kaydedildi. Kerem,formasıyla bu sezon 2 maça çıkmıştı.

Kaynak: Fanatik