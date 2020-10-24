Sergen Yalçın'dan futbolculara ortak mesaj!

Öğrencilerinden olumsuzlukları unutmalarını isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü, “Beklenmedik puanlar kaybettik. Telafisi ancak üst üste galibiyetle olur. Geçmişe değil önümüze bakma zamanı” dedi

Yukatel Denizlispor deplasmanından galibiyetle dönerek camianın üzerindeki karabulutları dağıtmak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun zaman sonra tüm oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada tam kadro çalışamayan ve sadece bay geçilen haftada bu fırsatı bulan deneyimli teknik adam, geçmişte yaşanan tüm olumsuzlukların unutulmasını istedi. Özellikle transfer sürecinde yaşananların bazı futbolcuların moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediğini vurgulayan Sergen Yalçın bu sorunları düzeltmeye alıştı.

Futbolun içerisinde ayrılıklar, maaş indirimleri ve kadro dışı gibi durumların yaşandığını da sözlerine ekleyen siyah-beyazlı teknik adam, artık lige odaklanılması konusunda tüm takıma uyarılarda bulundu.

Sezonun erken açılması nedeniyle istedikleri gibi kamp ortamı ve kondisyon yüklenmesi yapamadıklarını da belirterek milli arada bu durumu çözdüklerini söyleyen Sergen Yalçın’ın “Bizim artık önceliğimiz Beşiktaş’ın başarısı, Elimizden geleni önümüzdeki maçlarda sahaya yansıtmalıyız. Beklenmedik puanlar kaybettik. Bunların telafisi ancak üst üste kazanılan maçlarla yapılır. Artık geçmişe değil önümüze bakma zamanı” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Kaynak: Milliyet