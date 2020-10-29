Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın eleştiri oklarına hedef olan Ersin Destanoğlu’na sahip çıktı. Devre arası kaleye transfer düşünmeyen Yalçın, görevini sürdürmesi halinde gelecek sene de Ersin ve Utku ile yola devam edeceğini aktardı .
Bu sezon Süper Lig’de forma giydiği 5 maçta kalesinde 9 gol gören ve son günlerde eleştiri oklarına hedef olmaya başlayan Ersin Destanoğlu’na teknik heyetten tam destek geldi.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde genç kalecilerin zaman zaman hatalı goller yiyebileceğini söylediği öğrenildi. Düzenli oynamaları halinde 19 yaşındaki Ersin gibi genç file bekçilerinin kendilerini hızla geliştireceğine vurgu yapan Yalçın’ın, devre arasında kaleci transferi düşünmediğini dile getirdiği ifade edildi.
Beşiktaş’ın ligde şampiyonluk mücadelesi verirken gençleri kazanması gerektiğine inanan Sergen Yalçın’ın önümüzdeki dönemde Ersin, Utku, Rıdvan, Atakan ve Hasic gibi isimlere forma vermeyi sürdüreceği kaydedildi.
Kaynak: Milliyet