Sergen Yalçın, Cyle Larin ile özel görüştü

Teknik Direktör Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesi ilk 11’de görev vermeyi planladığı Cyle Larin ile özel bir görüşme yaptı. Karşılaşmanın sadece Beşiktaş değil, tüm Türkiye açısından önem taşıdığını vurgulayan siyah - beyazlı ekibin hocası, bu nedenle omuzlarındaki yükün fazla olduğunu aktardı.

Larin’e bu maçta çok güvendiğini söyleyen Yalçın, “Bu maçı sadece Beşiktaş taraftarı değil tüm Türkiye büyük bir merakla takip edecek. Hem ülke puanı açısından hem de diğer nedenlerden dolayı bu karşılaşma bizim için bir milli maç haline geldi. Bu nedenle senden sahada çok büyük bir özveri bekliyorum. Sıradan bir maçmış gibi değil, manevi yönü çok daha fazla olan bir maçmış gibi oynamalısın. Sezona böyle bir galibiyetle başlamak senin ve Beşiktaş için de çok iyi olacak. Buradan turla döndüğümüzde tüm Türkiye’yi sevindirmiş olacağız” dedi.

Türkiye ve Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de yaşadığı sorunlar nedeniyle, Selanik’te oynanacak karşılaşmanın ister istemez farklı bir havaya büründüğünü gören Sergen Yalçın, Larin dışında diğer futbolcularla da bu yönde bir konuşma yaptı.

Kaynak: Skorer