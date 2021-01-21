Sergen Yalçın: Çok doğru oynadık

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Biraz da 16.00 maçlarından korkumuz vardı, sezon başında kaybetmiştik bu maçları ama şu anda takımımız daha farklı bir noktada.iyi bir takım ve oyuncularımızı maç başında uyarmıştık. Oyuncularım çok iyi performans gösterdiler ve konsantreydiler. Kazanmak çok önemliydi. Hava şartları, Olimpiyat Stadı... Oyuncularımızı konsantrasyon için fazlasıyla uyardık. Çünkü Karagümrük iyi bir takım. Oyuncularım çok iyi performans gösterdi, çok doğru oynadık. Güzel bir 3 puan aldık. Oyuncularımı teşekkür ederim.

Bir oyuncunun genç olması, oynamasını gerektirmez. Genç ya da yaşlı diye bir şey yok. 19 yaşındaki de oynuyor, 37 yaşındaki de oynuyor. Pas rekoru olabilir, zaman zaman böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Oyuncularım her şeyi denedi ve güzel bir sonuç aldık.

(Hürriyet)