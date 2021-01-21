Sergen Yalçın: Anlamadık saçma sapan bir şey

Lider, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih'e konuk olacak. Son 7 maçtan 6 galibiyet çıkaran, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı devirerek moral depolayan'ın ekibi, Fatih Karagümrük engelini de aşarak liderliği devam ettirmek istiyor. Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle ayağa kalkan Karagümrük ise serisini güçlü rakibi karşısında sürdürme peşinde olacak.

Sergen Yalçın, maç öncesi: "Stadyum güzel ama kulübeler çok uzak ve alçakta. Mantıksız buldum. UEFA ısınmalarda ceza alanı içini kullanamıyoruz. Anlamadık saçma sapan bir şey." ifadelerini kullandı. (Fanatik)