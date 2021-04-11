Sergen Yalçın: 8'de 8 yapmak çok zor
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2'lik skorla geçerek önemli bir 3 puan elde etti. Siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;
Allah Cenk'e şifa versin. Sezonu kapattı. Süresi ne kadar tam bilmiyoruz ama çok kötü bir sakatlık.
Oyuncularımız zaten yorgunlar. Önlem alacak bir durum yok. Kendi kadromuz şekilde olabildiğince bir şeyler yapıyoruz. Atiba'yı aldık. Dorukhan çok iyi oynadı. Larin sakatlandı. Gökhan'ı aldık. Cenk sakatlandı. Bu sene gerçekten zor. Oyuncular için de zor. Her zaman bekliyoruz ki takım 3 tane 5 tane atsın. Bu oyun zor bir oyun. Zaman zaman oyuncularımız hata yapabilir, bireysel performanslar yeterli olmayabilir. Sezon başından bu yana bu performansları alamazsın. Larin çok maç oynadı. Allah'tan genç ve güçlü kaldırabiliyor. Welinton ve Vida'yı sürekli oynatıyoruz.
Bu tempoda sekteye uğramak çok normal. Kalan 8 maçta 8'de 8 yapmak çok zor. (FANATİK)