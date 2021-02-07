Sergen Yalçın: 7 günde 3 maç oynamak zor

çıkış arıyor ama biz de çıkış arıyoruz. İkinci yarı çok zor geçiyor. Biz de şanssızlığın da etkisiyle istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Sakatlarımız var. Kazanırsak zirveyle puanları eşitliyoruz. 7 günde 3 maç oynamak zor. Vücut direnci düşebiliyor. Bazen bu yüzde rotasyon yapıyoruz. Atiba bu yüzden yedek... İlerleyen dakikalarda oyun da alabilirim.

Verdiğimiz mücadeleyle, oynadığımız oyunla taraftarımıza layık olmaya çalışıyoruz. En küçük bir kötü sonuçta moralleri bozmamak lazım. Savaşmaya devam edeceğiz. (FANATİK)