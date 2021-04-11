Sergen'in başarısıyla mutlu oluyorum
Beşiktaş'ın deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacağı maç öncesinde Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.
FUTBOL 11.04.2021, 18:58
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.
Siyah beyazlıların şampiyon olmaları durumunda hak edeceğini ve Sergen Yalçın'ın kısıtlı imkanlarla doğru işler yaptığını belirten Vural, "Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Hak ederek olacak, olursa. Çok iyi oynuyorlar. Takım tepkisini birlikte veriyorlar. Sergen'in başarısıyla mutlu oluyorum. Dile kolay, yıllarca Anadolu'da başarılı olduğu için Beşiktaş'ta. İnşallah Beşiktaş'ın Alex Ferguson'u olur. Sonuçlara bakılmasın, ne yapıyor ediyor ona bakılsın. Sergen kardeşimin şampiyon olmasını istiyorum. Kısıtlı imkanlarla doğru işler yapıyor." diye konuştu. (HÜRRİYET)