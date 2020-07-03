Sergen hocanın inancı tam

Kara Kartal’da salgın sonrası çıkılan Antalya maçında alınan mağlubiyetin ardından önce Denizlispor sonra da Konyaspor karşısındaki galibiyetler, takımın havasını bir anda değiştirmişti. Bu moralli ortamın sezon sonuna kadar bozulmamasını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Kayserispor karşılaşması öncesi futbolcularını hem uyardı hem motive etti. Ligde düşme potasında bulunan ancak Gençlerbirliği ve Sivasspor galibiyetleriyle dikkatleri üzerine çeken Kayseri’nin çok tehlikeli bir takım olduğunu belirten Sergen hocanın oyuncularına, “Ligin bitmesine 5 hafta kaldı ve artık hata yapma lüksümüz yok. İyi bir galibiyet serisi yakaladık ve bunu devam ettireceğinizden şüphem yok. Kazanmaya devam ederek, Şampiyonlar Ligi hedefimizi sürdürmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.

‘Biz işimize bakalım’

Kayseri’yi kayıpsız geçmeleri durumunda üstündeki rakiplerinden Galatasaray ve Trabzonspor’un birbirleriyle, Sivas’ın da Kasımpaşa ile deplasmanda maçları olduğunu takıma hatırlatan tecrübeli hocanın, “Bu hafta sonunda kendimizi çok farklı bir sırada bulabiliriz. Biz işimize bakalım ve galibiyetlere devam edelim. Baskıyı ve stresi rakiplerimizin üzerine atalım. Sırasıyla Kayseri, Kasımpaşa ve Malatya’yı yenip, Fenerbahçe derbisine çok iyi bir havada çıkalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Beşiktaş'ın kalan 5 maçı

Kayserispor (d)

Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor (d)

Fenerbahçe

Gençlerbirliği (d)

Kaynak: Fanatik