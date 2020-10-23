Sergen hocadan Cyle Larin sürprizi

Oynadığı 6 resmi maçın 4'ünü kaybeden, diğer ikisinde ise birer galibiyet ve beraberlik elde eden Beşiktaş, bu hafta sonu Denizlispor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ancak eldeki 5 kanat oyuncusundan sadece Gökhan Töre'nin sağlam olması teknik heyeti düşündürüyor. Hafta boyunca çözüm arayışında olan Sergen Yalçın, Cyle Larin'i sol kanatta denedi. Daha önce kanat oynamışlığı bulunmayan 25 yaşındaki Kanadalı forvete Fatih Karagümrük'le yapılan ve 5-2 kazanılan hazırlık maçı referans oldu.

Aboubakar'ın fiziksel açıdan biraz daha geride olması nedeniyle sol kanadı iki yönlü taşımayacağını düşünen deneyimli hocanın, Larin'in savunmaya dönüşlerde de takıma yardım sağlayabileceği kanaatini taşıdığı belirtildi. Bu arada Ajdin Hasic ve Atakan Üner'in sahalara dönüşü uzadı. İki yıldızın Denizli, Malatya ve Gaziantep maçlarını kaçıracağı ancak milli ara sonrası hazır duruma gelebileceği belirtildi.

Kaynak: Sabah