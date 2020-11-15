Serdar Saatçi’ye yakın takip
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımdaki 4 savunma oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önceki günkü takım çalışmasına genç ekipten Serdar Saatçi’yi de dahil etmişti.
FUTBOL 15.11.2020, 11:00
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17 yaşındaki stoperin durumunu görmek için takibe alan Yalçın’ın, genç oyuncuyu yeni haftada da yakından izleyeceği bildirildi. Eksik isimlerin çokluğu sebebiyle genç oyuncunun Başakşehir mücadelesinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Kaynak: Fanatik