Savunma hattı Vida - Welinton!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç oynanmadan geçen 3 haftalık süreçte özellikle savunma hattında birçok kurguyu denedi. Tecrübeli teknik adamın, yarın oynanacak Denizlispor mücadelesi öncesinde sahaya süreceği stoper ikilisi için; Domagoj Vida, Francisco Montero ve Welinton isimleri arasında yaptığı denemeler sonucunda görev vereceği oyuncular belli oldu. Yalçın’ın, konsantrasyon sorununu aştığı gözlenen Welinton ile performansında büyük yükseliş yaşayan Domagoj Vida’yı Denizlispor’la oynanacak mücadelede ilk 11’de görevlendirmeyi planladığı ifade edildi.

Süper Lig’de son oynanan maçta Gençlerbirliği karşılaşmasında Montero ve Welinton ikilisini sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu kez İspanyol stoperi kulübeye çekeceği belirtildi. Welinton ve Vida’nın uyum sorununu atlatması için yardımcılarıyla birlikte uzun süredir çalışmalarda bulunan Yalçın’ın, oyuncularından başarılı idman performanslarını sahaya da yansıtmalarını beklediği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik