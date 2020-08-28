Santon'un menajeri öneriyi değerlendiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan veda eden Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi.

Yoluna Avrupa Ligi ön elemesinden devam edecek olan siyah-beyazlılar, ligde de iddialı bir kadroyla mücadele etmek için forvet ve sağ bek transferlerine öncelik veriyor.

Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan yıldız isimde yeni gelişmeler yaşanıyor...

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor.

Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi.

Kariyerine Inter'de başlayan 29 yaşındaki İtalyan sağ bek sırasıyla Cesena, Newcastle United ve Roma formaları giydi.

Başkent ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Santon, geride kalan sezonda çıktığı toplam 21 maçta 973 dakika süre aldı.

Kaynak: Fotomaç