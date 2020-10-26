Sahne Vincent Aboubakar'ın!
Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Süper Lig'e verilen Milli ara ve BAY haftası sürecinde yapılan takım çalışmalarında performansıyla en dikkat çeken isim olmuştu.
FUTBOL 26.10.2020, 09:21
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Yüksek form grafiğiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun eden Kamerunlu golcü, bu akşamki mücadelede Beşiktaş'ın en önemli hücum silahı olacak. Takımın gol yükünü tek başına sırtlayacak olan Aboubakar, Denizlispor karşısında şovuna başlamayı amaçlıyor.
Kaynak: Fanatik