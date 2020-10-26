Sahne Vincent Aboubakar'ın!

Yüksek form grafiğiyle teknik direktör Sergen Yalçın'ı memnun eden Kamerunlu golcü, bu akşamki mücadelede'ın en önemli hücum silahı olacak. Takımın gol yükünü tek başına sırtlayacak olan, Denizlispor karşısında şovuna başlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Fanatik