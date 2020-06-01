Ruhumuz Yeter kampanyasına büyük ilgi!

Sıkıntılı süreçte kalan maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kalan kulüpler en önemli gelir kaynağını kaybetmiş oldu. İlk olarak Belarus'ta uygulanan karton taraftar uygulaması kulüplerin yeni umudu. Ezeli rakipler kalan karşılaşmalarda taraftarının desteğini hissetmek için kampanyalara başladı.

SESLERİ YOK AMA GÖRÜNTÜLERİ VAR

Beşiktaş "Ruhumuz yeter" diyerek 129 TL'den kampanya çağrısını yaptı.

Fenerbahçe, "Tribünlerin sessiz kaldığı günlerde Fenerbahçe'ni yalnız bırakma. Sevdik seni her şeyden çok diyorsan harekete geç" diyerek kampanyanın startını verdi. Üyeler ve kombine sahipleri 99 TL, diğer taraftarlar ise 129 TL ödeyerek sesleriyle olmasa bile görüntüleriyle tribünde olacak.

"Sensiz olmaz" diyen Galatasaray karton taraftarları 123 ve 149 TL'den satışa çıkarttı.

İKİ GÜNDE 10 BİN KARTON SATTI

Siyah-beyazlı yönetim karton taraftara gösterilen ilgiden memnun. İlk iki gün başvurunun 10 bine yaklaştığı kaydedildi. 13 Haziran'da Antalya maçında 41 bin 903 koltuğu da doldurmak istiyor. Bu gerçekleşirse kulübün kasasına girecek para 5 milyon 405 bin TL olacak.

Kaynak: Sabah