Ruhumuz Yeter kampanyasına büyük ilgi!
Koronavirüs nedeniyle artık futbolda da hiçbir şey eskisi gibi değil. Sosyal mesafe kuralı tribünleri vurdu.
Sıkıntılı süreçte kalan maçlarını seyircisiz oynamak zorunda kalan kulüpler en önemli gelir kaynağını kaybetmiş oldu. İlk olarak Belarus'ta uygulanan karton taraftar uygulaması kulüplerin yeni umudu. Ezeli rakipler kalan karşılaşmalarda taraftarının desteğini hissetmek için kampanyalara başladı.
SESLERİ YOK AMA GÖRÜNTÜLERİ VAR
Beşiktaş "Ruhumuz yeter" diyerek 129 TL'den kampanya çağrısını yaptı.
"Sensiz olmaz" diyen Galatasaray karton taraftarları 123 ve 149 TL'den satışa çıkarttı.
İKİ GÜNDE 10 BİN KARTON SATTI
Siyah-beyazlı yönetim karton taraftara gösterilen ilgiden memnun. İlk iki gün başvurunun 10 bine yaklaştığı kaydedildi. 13 Haziran'da Antalya maçında 41 bin 903 koltuğu da doldurmak istiyor. Bu gerçekleşirse kulübün kasasına girecek para 5 milyon 405 bin TL olacak.
Kaynak: Sabah