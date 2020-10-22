Rosier ve Ghezzal ilk 11'e!

Süper Lig’de yeni sezon öncesinde geçen döneme göre kadrosundan 10 isimle yollarını ayıran Siyah- Beyazlılar, transferlerin gecikmesi sebebiyle 2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamıştı.

PAOK ve Rio Ave yenilgilerinin ardından önce Şampiyonlar Ligi ardından da UEFA Avrupa Ligi’ne ön eleme turunda veda eden, ligde de 4 maçta 4 puan toplayabilen Kartal, Milli ara ve bay haftası sonrasında daha güçlü dönecek. Transfer döneminde kadrosunu 10 yeni isimle takviye eden Beşiktaş’ta; ekibe son katılan isimlerden Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal, yeni takımlarıyla ilk resmi maçlarına pazartesi günü çıkacak.

Karagümrük maçında alkış topladı

Milli arada Karagümrük’le oynanan hazırlık mücadelesinde ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Rosier, ek olarak takım çalışmalarındaki etkili görüntüsünü pazartesi günü sahaya yansıtmaya çalışacak. Sağ bekte formayı Necip Uysal’dan devralacak olan 24 yaşındaki Fransız futbolcu,maçıyla beraber kalitesini ortaya koymaya çalışacak.

Hem sağ kanatta hem merkezde

Kara Kartal’ın transferin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal da bireysel çalışmalarının ardından önceki gün takıma katılmıştı. 2 gündür Siyah-Beyazlı ekiple antrenmanlarını sürdüren Cezayirli oyuncu, hücum hattında görev alacak. Deneyimli ismin sağ kanat veya taktik değişikliğine göre 10 numara pozisyonunda görev alma durumu bulunuyor.

Kaynak: Fanatik