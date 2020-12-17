Rosier kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş formasıyla attı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk etti.
FUTBOL 17.12.2020, 22:29 kartalbakışı.com
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Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu karşısındaki ilk golünü, 30. dakikada Valentin Rosier kaydetti.
Valentin Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş formasıyla Tarsus İdman Yurdu'na attı.
Fransız sağ bek, profesyonel kariyerindeki 84. maçında ağları sarsmayı başardı.
(Ntv)