Roco, Kartal’ı pişman etti!

forması giyen Şilili stoper hem savunmada takımına oldukça güven veriyor hem de skora katkısıyla dikkat çekiyor. Vida, Welinton ve Montero üçlüsü görev yaptıkları toplam 19 maçta bir kez dahi skora etki edemezken,8 karşılaşmada 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Fanatik