Rıza Çalımbay: Biz Beşiktaş'ta iyi bir insan olmayı öğrendik

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Sivasspor'da maç öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbaya açıklamalarda bulundu.

"Her maçımıza nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde hazırlandık. İyi bir istikrar yakalayarak iyi bir konuma geldik. Bugün kolay bir maç oynamayacağız. Maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahipler."

"Beşiktaş'ın maçlarından önce birçok şey konuşuldu"

"Bundan önce de Beşiktaş'ın maçlarından önce birçok şey konuşuldu. Biz hepimiz Beşiktaş'ın altyapısından geldiğimiz için çok güzel şekilde yetiştik. İyi bir insan olmayı öğrendik. Aynı doğrultuda ilerliyoruz."

"Sergen Hoca ile Beşiktaş için alın teri döktük"

"Beşiktaş'ın hedefi var ama bizim de var. Bugün maçı çok iyi şekilde bitirmek dışında başka bir düşüncemiz yok. Sergen Hoca ile beraber yıllarca Beşiktaş için alın teri döktük. Rakip de oluyoruz. Herkesin bir sorumluluğu var." (MİLLİYET)