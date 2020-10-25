Rıdvan Yılmaz yarıştan kopmuyor

Siyah-Beyazlılar’ın 19 yaşındaki sol beki, pandemi sebebiyle Süper Lig’e verilen aradan sonra ilk 11’e geçmiş ancak sezon başında Fabrice N’Sakala’nın transfer edilmesi sonrasında kulübeye dönmüştü. Bu duruma rağmen forma yarışında yer almayı sürdüren genç futbolcu, takım idmanlarında hırsı ve çalışkanlığıyla teknik ekibe adeta mesaj veriyor.

Kaynak: Fanatik