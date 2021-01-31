Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi

'ın sahasında oynadığımaçının 12.dakikasındasakatlandı. Ekuban ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan genç oyuncu saha kenarına geldi. Sağ arka adalesinde problem yaşanan Rıdvan Yılmaz için sedye ile taşınırken ve yerine Fabrice N'Sakala dahil oldu. (Fanatik)