Rıdvan Yılmaz adım adım A Milli Takıma!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından takımda şans verdiği isimler arasında yer alan Rıdvan Yılmaz, Kara Kartal’ın sol bek hattında önemli bir çıkışa imza atmıştı.

Geçen sezonun son bölümünde bu bölgede Caner Erkin’i kulübede bekleten 19 yaşındaki futbolcu, yeni dönemde de geri planda kalmadı.

Aytemiz Alanyaspor’dan Fabrice N’Sakala’nın transfer edilmesinin ardından tecrübeli oyuncuyla forma rekabetine giren Rıdvan, 18 lig maçının 10’unda görevi kaptı.

Son olarak geçen hafta Galatasaray’la oynanan derbiye ilk 11’de çıkıp bir de asist yapan yetenekli futbolcu, istikrarının karşılığını almaya devam ediyor.

Türkiye U21 Milli Takımı’nda da başarıyla görev yapan 1,74’lük oyuncu, adım adım A Milli Takım’a gidiyor.

(Fanatik)