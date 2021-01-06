Rıdvan Dilmen: Ne kadar takdir etsek azdır

, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmasının ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Ünlü futbol yorumcusu, ilk 45 dakikayı NTV ekranlarından yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. Beşiktaş'ın gol sayısını 33'e çıkardığının altını çizen Dilmen, Siyah Beyazlı ekibin hücum performansının takdir-e şayan olduğunu dile getirdi, ''Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki Beşiktaş 40 bin seyirciyle oynuyor gibi... Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar." dedi.

Beşiktaş'ın Cyle Larin'in son haftalardaki performansına parantez açan ünlü futbol adamı, ''Gelişime çok açık. 8 gol atmış ve penaltı yok. Mesela Diagne, penaltıdan çok atıyor. Kanada Milli Takım oyuncusu ve geçen sene neden gönderildiğini sormuyorum. Bu sene dönüşü oldukça iyi. 26 yaşında ve çok güzel bir yaş, olgunlaşacak." (Fanatik)