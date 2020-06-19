Rebocho Beşiktaş'a veda etti

Kulüp,’ya emekleri için teşekkür edip bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Rebocho’nun da dünkü antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştığı belirtildi. Rebocho, Loris Karius’tan sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu.

Kaynak: Fanatik