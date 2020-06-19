Rebocho Beşiktaş'a veda etti
Beşiktaş Kulübü, sezon başında Fransa’nın Guingamp takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu Pedro Rebocho’ya veda etti.
FUTBOL 19.06.2020, 10:50
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Kulüp, Rebocho’ya emekleri için teşekkür edip bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Rebocho’nun da dünkü antrenman öncesinde, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştığı belirtildi. Rebocho, Loris Karius’tan sonra takımdan ayrılan ikinci isim oldu.
Kaynak: Fanatik