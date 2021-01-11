Rachid Ghezzal: Beşiktaş'taki ortamı Lyon'a benzetiyorum
Beşiktaş’ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, “Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ama seri galibiyetler aldığımız için şu an en büyük adaylardan biriyiz” dedi.
Yaptığı 8 asistle, asist krallığında ilk sırada yer alan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’a transfer olmadan önce Fransa, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa’nın büyük liglerinde boy gösteren Ghezzal, diğer ülkelerdeki futbolla Türkiye’deki oyunu kıyasladı. Ghezzal, "İtalya’da abartılı bir taktik çalışması var. Türkiye bu konuda biraz İngiltere’ye benziyor. Hem taktik çalışma var hem de oyunun akışına bağlı olarak bize belirli bir serbestlik bırakılıyor" şeklinde konuştu.
Takımdaki arkadaşlık duygusunun altına çizen Cezayirli kanat oyuncusu, "Hocamız ve yardımcıları, geldiğim günden beri bana çok yakın davrandılar ve güvenlerini gösterdiler. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Ben de sahada elimden geleni yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (Hürriyet)