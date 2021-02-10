PAOK'un Larin pişmanlığı

Beşiktaş'ın bu sezon gol yükünü çeken isimlerinden Cyle Larin için Yunan gazetesi Sportime flaş bir iddia ortaya attı. Gazete, 26 karşılaşmada fileleri 15 kez sarsan 25 yaşındaki Kanadalı forveti, PAOK'un yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraş verdiğini belirtti.

Ancak Kara Kartal'ın o dönem talep ettiği 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu yüksek bulan Yunan kulübü transferden vazgeçti. Selanik ekibi bunun üzerine Rijeka'dan Antonio Colak'a 3 milyon Euro'ya imza attırdı. Hırvat oyuncunun bu sezon 10 maçta 1 golü bulunuyor. (SABAH)