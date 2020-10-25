Özlenen Ljajic geri dönüyor
Özel hayatındaki sorunları aşması, hem performansını hem de moralini pozitif yönde etkileyen 29 yaşındaki futbolcu, yarınki Denizlispor maçı öncesinde Sergen Yalçın’dan görev istedi. Ljajic’in formundan memnun olan Yalçın’ın da bu talebe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Özel hayatındaki sorunları aşması, hem performansını hem de moralini pozitif yönde etkileyen 29 yaşındaki futbolcu, yarınki Denizlispor maçı öncesinde Sergen Yalçın’dan görev istedi. Ljajic’in formundan memnun olan Yalçın’ın da bu talebe olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Bernard Mensah’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 10 numara hattında oluşan boşluğu doldurmayı planlayan Ljajic’in, konuyla ilgili olarak dün teknik direktör Sergen Yalçın’la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 5 maçta terletip sadece 185 dakika sahada kalan yıldız ismin, yarın akşam oynanacak Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’dan görev istediği belirtildi. Oyuncusunun idman performansından memnun olan Yalçın’ın da bu durumu Ljajic’e söylediği 0ve konuyla ilgili olarak kararını maç günü vereceğini ifade edildi.
Kaynak: Fanatik