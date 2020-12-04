Oyuncularıma teşekkür etmek lazım

Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

2 tane çok zor maç oynadık oyuncularımız yorgun. İlk yarının sonunda gol atınca rahatladık. İkinci yarı çok iyi başladı. Biz ikinci yarının başında 3 gol atabilirdik. Sonra rakip 10 kişi kaldı. Ama şunu hatırlatalım bazılarına geçen hafta da biz 10 kişi kaldık ama kazandık 50 dakika eksik oynayıp.

Sezon başı iyi başlamamıştık ama son dönemde toparladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Lig sonu için bir şey söylemek çok zor. Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularıma haklı bir teşekkür edilmesi lazım. Oyuncularıma herkesin teşekkür etmesi lazım. Çok ciddi verip haklı galibiyetler alıyoruz.

Aldığımız oyuncular gerçekten kararkterli oyuncular. Takımımızdaki arkadaşlık havası çok üst seviyede. Uzun zamandır oynamayan oyuncular aldık. Birçok oyuncumuz aylardır oynamıyordu zaten. Onların hazırlanmaları ve forma girmeleri gerekiyor. Sahada olması gereken oyuncular da bugün kadroda yoktu. Adem Ljajic inşallah futbola döner. Biz kendi yaptığımız işi biliyoruz. Kazandığımız zaman iyi, kaybedince kötüyüz. Bizim yaptığımız işin gerçeği bu. Camianın bilmesini istediğim bir şey var. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz çalışalım, işimizi yapalım, sonuca sonra bakarız

Haftaya Alanyaspor'la karşılaşacağız. Çağdaş Atan çok doğru bir yere gitti. İnşallah önü açık olur. Bizimle beraber çalıştı; 3-4 sene. Kendi başına çalışmak istedi. Bu gayet doğal. Saygı duymak, değer vermek lazım. Biz onlara destek olalım. Kendi insanımızı küçümsemeyelim.