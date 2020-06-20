"Kazandığımız için çok mutluyuz. Geçen hafta çok şanssız bir maç kaybettik, bu maçı kazanıp tekrar moral bulmak istiyorduk. Maçta bölüm bölüm iyi oynadığımız dönemler oldu.. Fizik gücümüz iyiydi. Son yarım saatteki tempomuzla kolay bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ederim. Burak golcü bir oyuncu. Bugün gol attı, asist yaptı, koştu, pres yaptı, yapması gereken her şeyi yaptı. Bizim santrforumuzun sadece gol atması bizim için yeterli değil. Çok istekliydi arzuluydu, yapılabilecek her şeyi yaptı. Adem Ljajic de oyunu yönlendirdi, çok iyi işler yaptı. Bugün kazandık ama bu tempoyu kalan maçlarda da sürdürüp kazanarak devamını getirmek çok önemli. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. N'Koudou bugün çok güzel bir gol attı. Kanat oyuncularımızdan skor katkısı beklediğimizi hep söylüyoruz. Bugün Diaby de gol attı ama bunların süreklilik kazanması önemli."