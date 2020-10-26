Oynayan da izleyen de zevk almalı

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, “Denizlispor deplasmanına hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir durumda gidiyoruz. Defansif ve orta alanda yaşadığımız sorunları çözmeye çalıştık. Sakatlıklar ve eksiklere rağmen kenetlendik. Skordan çok sistemi ön plana çıkardık” dedi.

Süper Lig’e Trabzonspor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 3 maçın ilkinde berabere kalıp diğer 2’sini kaybeden Beşiktaş bugün Denizlispor ile oynayacağı maçla çıkışa geçmekte kararlı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından 5. haftayı bay geçen siyah beyazlılar adeta 3 haftalık bir kamp dönemine girdi. Bu süreçte yeni transferler Rosier ve Ghezzal’ı da kiralık olarak kadrosuna katan Kartal’a bu 3 haftalık süreç hem yenilerin kaynaşması hem sakatların iyileşmesi hem de sistemin oturması açısından büyük avantaj sağladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın da 3 haftalık süreci çok iyi değerlendirdiklerini belirtirken “Denizli deplasmanına hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir durumda gidiyoruz. Defansta ve orta alanda yaşadığımız sorunları çözmeye çalıştık. Sakatlıklar ve eksiklere rağmen kadromuzda bulunan oyuncular ile 3 haftadır kenetlendik. İlk 4 haftada savunma zaaflarımızdan tüm maçlarda kalemizde gol gördük. Bunu soruna çözüm üretmeye çalıştık. Skordan çok sistemi ön plana çıkardık. İzleyen de oynayan da keyif almalı. Bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

Kaynak: Hürriyet