Oynayan da izleyen de zevk almalı
Sergen Yalçın milli ara ve bay geçtikleri haftada eksiklerin giderildiğini söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, “Denizlispor deplasmanına hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir durumda gidiyoruz. Defansif ve orta alanda yaşadığımız sorunları çözmeye çalıştık. Sakatlıklar ve eksiklere rağmen kenetlendik. Skordan çok sistemi ön plana çıkardık” dedi.
Teknik direktör Sergen Yalçın da 3 haftalık süreci çok iyi değerlendirdiklerini belirtirken “Denizli deplasmanına hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi bir durumda gidiyoruz. Defansta ve orta alanda yaşadığımız sorunları çözmeye çalıştık. Sakatlıklar ve eksiklere rağmen kadromuzda bulunan oyuncular ile 3 haftadır kenetlendik. İlk 4 haftada savunma zaaflarımızdan tüm maçlarda kalemizde gol gördük. Bunu soruna çözüm üretmeye çalıştık. Skordan çok sistemi ön plana çıkardık. İzleyen de oynayan da keyif almalı. Bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.
Kaynak: Hürriyet