Onlara birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir karşısında kazanılan zaferin perde arkasını anlattı: “Onlara Beşiktaş’ta özel oyuncu olduklarını anlattım. Yaşadıkları acıları yaşayıp birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım.”
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir karşısında kazanılan zaferin tüm futbolculara ait olduğunu belirtirken, “Sizlerle gurur duyuyorum” diyerek soyunma odasında takımı kutladı. Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’a takımdaki havayı anlatan Yalçın’ın “Futbolcularım limitleri zorlayarak oynuyorlar. Onlara Beşiktaş’ta özel oyuncu olduklarını anlattım. Beşiktaş’ta bulunmamızın amacının 118 yıllık tarihin çıtasını yükseltmek olduğunu yaşadıkları acıları yaşayıp birlikte zaferlere gideceğimizi hatırlattım” dediği öğrenildi.
TAKIM İZNİ HAK ETTİ
ABOUBAKAR DERBİ MAÇTA SAHADA OLACAK
Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan alınan Aboubakar‘dan gelen haberler teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tedbir amaçlı oyundan alınan ve ilk kontrolleri statta yapılan Kamerunlu futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağ dizine darbe alan ancak sakatlığı ciddi olmayan golcü futbolcu pazar günkü derbide forma giyebilecek. (HÜRRİYET)