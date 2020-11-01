Önder Özen: Beşiktaş devre sonunda lider olabilir!
Yayıncı kuruluşun maç öncesi programında konuşan Önder Özen, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
FUTBOL 01.11.2020, 19:15 01.11.2020, 19:35
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Önder Özen: "Fikstüre bakınca sıralamaya bakınca, maç eksiğine bakınca. Beşiktaş her hafta biraz daha yaklaşabilir zirveye. Devrenin sonuna kadar hayal edilmedi ama belki lider olabilir. Bugün Beşiktaş'ı favori görüyorum. Geçen hafta Denizlispor karşısında 3-0'a kadar gelen bölümde derli toplu, toparlanmış ve saha içi sorunlarından arınmış bir takım vardı." ifadelerini kullandı.