Önder Özen: Beşiktaş devre sonunda lider olabilir!

: "Fikstüre bakınca sıralamaya bakınca, maç eksiğine bakınca.her hafta biraz daha yaklaşabilir zirveye. Devrenin sonuna kadar hayal edilmedi ama belki lider olabilir. Bugün Beşiktaş'ı favori görüyorum. Geçen hafta Denizlispor karşısında 3-0'a kadar gelen bölümde derli toplu, toparlanmış ve saha içi sorunlarından arınmış bir takım vardı." ifadelerini kullandı.