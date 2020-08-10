Oğuzhan ve Necip’tan büyük indirim

Yeni sezonda tüm futbolculardan indirim talep eden Beşiktaş yönetimi, özellikle yabancı isimlerden beklediği yanıtı alamamıştı. Yerli isimlerden gelen dev fedakârlıklar yönetimin yüzünü güldürdü. Altyapıdan yetişen Necip Uysal, bu sezon için 2.5 milyon TL alacağından vazgeçerken indirimli olarak 3 yıllık sözleşmeye de imza attı.

Normalde senelik 9 milyon TL civarında ücreti bulunan 29 yaşındaki futbolcu, gelecek sezondan itibaren başlayacak sözleşmede sırasıyla 3 milyon TL, 4 milyon TL ve 5 milyon TL kazanacak.

Geçen seneyi Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Oğuzhan Özyakup ise Kartal'dan senelik 2.5 milyon Euro alıyordu. İndirim talebine olumlu yanıt veren Ozzie, yarı yarıya “Feda” derken ücretini 1.25 milyon Euro'ya indirdi. Oğuzhan, yaklaşık 10 milyon TL'lik indirim yaparken bu hareket camiadan büyük alkış aldı. Öte yandan Beşiktaş'ta 2.2 milyon Euro'luk maaşıyla en fazla kazanan isimlerden olan Jeremain Lens'in de indirime sıcak baktığı ifade edildi. Yönetim, Hollandalı yıldızla kısa süre içinde masaya oturacak.

Kaynak: Skor