Oğuzhan Özyakup'un sakatlığında aşil tendonu endişesi
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı lig maçının ilk yarısında Oğuzhan Özyakup sakatlanarak oyundan çıktı.
FUTBOL 16.04.2021, 20:50 17.04.2021, 16:08
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Beşiktaş’ın Süper Lig’in 35. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta sakatlanan Oğuzhan Özyakup mücadeleye devam edemedi.
Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı. Oğuzhan Özyakup’un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu. (SÖZCÜ)