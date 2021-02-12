Oğuzhan Özyakup'tan 5 gole direkt katkı!
Konyaspor karşısında henüz 13. dakikada sahneye çıkan Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlıları öne geçiren golü attı.
FUTBOL 12.02.2021, 11:34 kartalbakışı.com
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28 yaşındaki futbolcu böylece, bu sezon toplamda 5. kez skora direkt katkı sağlamış oldu.
Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig’de 3-0 kazanılan Sivasspor ve 6-0 galip gelinen Çaykur Rizespor karşılaşmalarında gol atan atarken, Kartal’ın 2-0’lık skorla 3 puanı aldığı Kayserispor müsabakasında ise asist yaptı.
Siyah beyazlı oyuncu, kupada ise 5. turdaki Tarsus mücadelesinde asiste imza atarken, dün de Konyaspor maçında golünü atıp, bu sezon toplamda 3 gol ve 2 asiste ulaştı. (HÜRRİYET)