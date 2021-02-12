Oğuzhan Özyakup: 'Her şeyi doğru yapıyoruz'

Son olarak Vodafone Park'ta 2-0 kazandıkları Galatasaray maçına ilk 11'de başlayan'a sonrasında kulübe yolu gözükmüştü. 4 maçta şans bulamayan sadece 1-1 sona eren Antalya deplasmanında 33 dakika oynayabilen deneyimli oyuncu dün akşam Konya'da 11'de çıktı sahaya. 13. dakikada Montero'nun başlattığı atakta Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ile paslaşmak isterken araya giren rakip oyuncu Nejc Skubic'ten gelen topu ağlara gönderip Kartal'ı öne geçirdi. Maç sonunda Oğuzhan, "Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz. 120 dakika boyunca oyuna hakim olan taraf bizdik. Rakibe net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Attığım golü antrenmanlarda çalışmıştık. Şampiyonluk için her şeyi doğru yapıyoruz ve böyle devam etmeliyiz. Cenk Tosun, takıma katıldığı için mutluyum. Cenk bildiğimiz ve çalışkan bir forvet" ifadesini kullandı. (FANATİK)