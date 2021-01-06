Oğuzhan Özyakup 8 hafta sonra onbirde!

Son olarak ligin 8. haftasında oynanan Gaziantep FK ile maçında sahaya ilk 11'de çıkanÖzyakup, 8 maç sonra'a karşı onbirde sahaya çıktı.

Forma giyemediği 8 maçın birinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Oğuzhan, Fenerbahçe ve Ankaragücü karşılaşmalarında oyuna dahil olamamış, geriye kalan 5 maçta ise sonradan oyuna girmişti. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken, 1 de gol pası vermişti.