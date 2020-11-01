Oğuzhan Özyakup 4 maç sonra!
Süper Lig'in 7. haftasnda evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sürprizi yaşandı. Yıldız futbolcu, 4 maç sonra Sergen Yalçın tarafından ilk 11'de değerlendirildi.
FUTBOL 01.11.2020, 19:49
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Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.
Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.
Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.
Kaynak: Fotomaç