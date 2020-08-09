Oğuzhan Beşiktaş için maaşında indirime gitti

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, yıllık ücretinde indirime gitti.

Oğuzhan Özyakup yıllık ücretini 1.2 milyon Avro’ya kadar düşürdü.

2018 yılında siyah-beyazlı takım ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki oyuncu, yıllık 2.5 milyon Avro kazanıyordu. Oğuzhan Özyakup, 6.5 sezon Beşiktaş formasını giymesinin ardından geçtiğimiz sezon kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord takımının yolunu tutmuştu. Burada 4 maçta süre alan Özyakup, takımına 1 gol ile katkı verdi.

Kaynak: Cumhuriyet