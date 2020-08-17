Oğuzhan açık kapatıyor

Ara transfer döneminde Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralananÖzyakup, 4 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemişti. Sezonun bitmesinin ardından Kara Kartal’a geri dönen Oğuzhan, kondisyon eksiğini kapatmak için yoğun çaba sarf ediyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, PAOK karşısında sahada olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Kaynak: Fanatik