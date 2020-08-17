Oğuzhan açık kapatıyor
Ara transfer döneminde Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralanan Oğuzhan Özyakup, sezonun bitmesinin ardından Kara Kartal’a döndü. Oğuzhan, kondisyon eksiğini kapatmak için yoğun çaba sarf ediyor.
FUTBOL 17.08.2020, 11:00
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Ara transfer döneminde Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralanan Oğuzhan Özyakup, 4 maça çıkıp 1 gollük performans sergilemişti. Sezonun bitmesinin ardından Kara Kartal’a geri dönen Oğuzhan, kondisyon eksiğini kapatmak için yoğun çaba sarf ediyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, PAOK karşısında sahada olabilmek için elinden geleni yapıyor.
Kaynak: Fanatik